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Клименко рассказал о последствиях ударов по Донецкой, Херсонской и Харьковской областях

20 октября 2023 09:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Клименко рассказал о последствиях ударов по Донецкой, Херсонской и Харьковской областях
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 20 октября захватчики атаковали Донецкую, Херсонскую и Харьковскую области. Кроме того, в результате обстрела Берислава утром один человек погиб.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Атака на Берислав

Кроме того, что оккупанты обстреливали Украину ночью, они еще и ударили по Бериславу Херсонской области сегодня утром.

"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб. Подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию", — рассказал Клименко.

Обстрелы Донецкой области

Ночью россияне выпустили четыре ракеты по Константиновке. В результате обстрела повреждены шесть многоквартирных домов и здание школы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Обстрелы Харьковской области

Здесь российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Повреждены четыре частных дома и пять торговых киосков.

Обстрелы Херсонской области

Этой ночью по селам Бериславского района оккупанты нанесли шесть авиаударов. Под ударом был и Берислав — российские военные обстреляли город из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Обстрелы Херсона

В Херсоне захватчики в полночь начали обстрел города из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 19 октября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Для очередной атаки враг использовал авиацию. В результате обстрела ранения получили два человека.

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