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Коаліція дронів — Латвія вже відправила першу партію безпілотників для України

17 червня 2024 18:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В рамках Коаліції дронів в Україну вже відправили першу партію
Оператор дрона. Ілюстративне фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Латвія відправила Україні першу партію безпілотників, які були закуплені в рамках Коаліції дронів. Наразі триває закупівля вже другої партії дронів.

Про це пише Sky News у понеділок, 17 червня.

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"Латвія вже відправила першу партію безпілотників в Україну в рамках Коаліції безпілотних літальних апаратів", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, Велика Британія та Латвія у лютому цього року оголосили про очолення коаліції, яка має на меті якнайшвидше поставити Україні десятки тисяч безпілотників. До них також приєдналися Австралія, Канада, Данія, Естонія, Польща, Швеція, Німеччина, Нідерланди та Швеція.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що коаліція вже отримала міжнародні зобов'язання на загальну суму близько 549 млн євро, а наступним кроком є ефективне використання цих коштів.

"Один з перших рівнів — це національні закупівлі. Латвія вже організувала партію безпілотників, і вони вже відправлені", — сказав він.

Спрудс запевнив, що зараз тривають збори другої партії безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну. 

Видання пише, що дрони з видом від першої особи довели свою високу ефективність на полі бою, оскільки вони надають українським бійцям обізнаність про ситуацію для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

Раніше нардеп в ефірі Новини.LIVE пояснив, чому поява в Україні Сил безпілотних систем змінить хід війни.

Також ми писали, що німецька збройний концерн Rheinmetall планує передати Україні новий танк, який буде працювати як ППО та може збивати ракети й дрони.

війна в Україні
військова допомога
безпілотники
дрони
Латвія

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