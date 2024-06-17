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Коалиция дронов — Латвия уже отправила первую партию беспилотников для Украины

17 июня 2024 18:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В рамках Коалиции дронов в Украину уже отправили первую партию
Оператор дрона. Иллюстративное фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Латвия отправила Украине первую партию беспилотников, закупленных в рамках Коалиции дронов. Сейчас идет закупка уже второй партии дронов.

Об этом пишет Sky News в понедельник, 17 июня.

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"Латвия уже отправила первую партию беспилотников в Украину в рамках Коалиции беспилотных летательных аппаратов", — говорится в материале.

Как известно, Великобритания и Латвия в феврале этого года объявили о возглавлении коалиции, цель которой — как можно быстрее поставить Украине десятки тысяч беспилотников. К ним также присоединились Австралия, Канада, Дания, Эстония, Польша, Швеция, Германия, Нидерланды и Швеция.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что коалиция уже получила международные обязательства на общую сумму около 549 млн евро, а следующим шагом является эффективное использование этих средств.

"Один из первых уровней — это национальные закупки. Латвия уже организовала партию беспилотников, и они уже отправлены", — сказал он.

Спрудс заверил, что сейчас идет сбор второй партии беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину.

Издание пишет, что дроны с видом от первого лица доказали свою высокую эффективность на поле боя, поскольку они дают украинским бойцам осведомленность о ситуации для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Ранее нардеп в эфире Новини.LIVE объяснил, почему появление в Украине Сил беспилотных систем изменит ход войны.

Также мы писали, что германский вооруженный концерн Rheinmetall планирует передать Украине новый танк, который будет работать как ПВО и может сбивать ракеты и дроны.

война в Украине
военная помощь
беспилотники
дроны
Латвия

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