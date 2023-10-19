Колаборант Балицький поїхав у Кремль просити "трохи часу"

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Фото: росЗМІ

Російські колаборанти тікають з території України. Так, представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов не виходить на зв'язок нібито через роботу в полях, а гауляйтер Запорізької області Євген Балицький поїхав до Росії.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Колаборанти тікають з України

Балицький в Кремлі просив "трохи часу". Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила йому, що часу немає. Його закликали працювати без відмазок.

"Бо Рогов сидів у Москві, щоб завести контакти. І тепер може бути не на зв'язку хоч місяць, та Балицькому це вже не допоможе", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок херсонському колаборанту Кирилу Стремоусову. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила підозру поплічнику Віктора Медведчука, який працював на його телеканалах та був лідером забороненої проросійської партії "Союз лівих сил". Йдеться про колаборанта Максима Гольдарба.

Додамо, в Україні до 15 років ув'язнення заочно засудили організовану групу колаборантів. Вони затримували і катували цивільних, а також змушували їх розбирати завали у Лимані.