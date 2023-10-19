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Коллаборант Балицкий поехал в Кремль просить "немного времени"

19 октября 2023 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Коллаборант Балицкий поехал в Кремль просить "немного времени"
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские коллаборанты убегают с территории Украины. Так, представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов не выходит на связь якобы из-за работы в полях, а гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уехал в Россию.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Балицкий в Кремле просил "немного времени". Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила ему, что времени нет. Его призвали работать без отмазок.

"Потому что Рогов сидел в Москве, чтобы завести контакты. И теперь может быть не на связи хоть месяц, но Балицкому это уже не поможет", — говорится в сообщении.

Напомним, Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор херсонскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение приспешнику Виктора Медведчука, который работал на его телеканалах и был лидером запрещенной пророссийской партии "Союз левых сил". Речь идет о коллаборанте Максиме Гольдарбе.

Добавим, в Украине к 15 годам заключения заочно приговорили организованную группу коллаборантов. Они задерживали и пытали гражданских, а также заставляли их разбирать завалы в Лимане.

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