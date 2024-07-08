У Forbes назвали суму, яку витратила Росія на ракетну атаку по Україні

Колосальна сума — скільки Росія витратила на ранкову ракетну атаку по Україні
У понеділок, 8 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Загальна сума, яку витратили окупанти на запущені ракети коливається від $200 до $250 мільйонів.
Про це повідомило видання Forbes.
Масована атака на Україну
Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія випустила 38 ракет різних типів. А саме:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Forbes оцінив вартість цієї атаки з боку країни-терориста у суму від $200 до $250 мільйонів.
Українським Повітряним силам вдалося збити 30 російських ракет. А саме:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
За оцінками Forbes, вартість збитих ракет становить від $160 до $200 мільйонів.
Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".
Також мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.
Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму.
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