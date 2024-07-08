Вибухи у Кривому Розі 8 липня — росіяни запустили балістику з Криму

Руйнування внаслідок російських обстрілів у Кривому Розі. Фото: Офіс Генерального прокурора

Зранку 8 липня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.

Про це повідомляє керівник ради оборони Кривого Рога Олександр Вілкул. Також про наслідки атаки пише пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Перший вибух чули в Кривому Розі о 9:54, за кілька хвилин пролунав ще один.

По місту зафіксували декілька влучань. У тому числі — по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків, написав Вілкул.

Попередньо відомо про десятьох загиблих. Також 31 людина поранена, вони перебувають у лікарні, серед них — 10 тяжко поранених.

Наразі на місцях працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи, а також правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування.

Загалом сьогодні, 8 липня, армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні також було чутно вибухи. Наслідки з’ясовуються.

Крім того, зранку 8 липня у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є загиблі та поранені.