Вибухи у Кривому Розі 8 липня — росіяни запустили балістику з Криму

У Кривому Розі через ракетну атаку 10 загиблих та десятки поранених
Зранку 8 липня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.
Про це повідомляє керівник ради оборони Кривого Рога Олександр Вілкул. Також про наслідки атаки пише пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Наслідки масованої ракетної атаки по Кривому Рогу
Перший вибух чули в Кривому Розі о 9:54, за кілька хвилин пролунав ще один.
По місту зафіксували декілька влучань. У тому числі — по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків, написав Вілкул.
Попередньо відомо про десятьох загиблих. Також 31 людина поранена, вони перебувають у лікарні, серед них — 10 тяжко поранених.
Наразі на місцях працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи, а також правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування.
Загалом сьогодні, 8 липня, армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів.
Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні також було чутно вибухи. Наслідки з’ясовуються.
Крім того, зранку 8 липня у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є загиблі та поранені.
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