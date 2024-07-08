Взрывы в Кривом Роге 8 июля - россияне запустили баллистику из Крыма

Разрушение в результате российских обстрелов в Кривом Роге. Фото: Офис Генерального прокурора

Утром 8 июля в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма. Из-за массированной ракетной атаки в городе десяток погибших, 31 человек ранен.

Об этом сообщает руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Также о последствиях атаки пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Первый взрыв слышали в Кривом Роге в 9:54, через несколько минут раздался еще один.

По городу зафиксировали несколько попаданий. Среди них — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий, пишет Вилкул.

Предварительно известно о десяти погибших. Также 31 человек ранен, они находятся в больнице, среди них 10 тяжело раненых.

В настоящее время на местах работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения, а также правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование.

Всего сегодня, 8 июля, армия РФ направила на Украину более 40 ракет разных типов.

Напомним, в Днепре сегодня также были слышны взрывы. Последствия выясняются.

Кроме того, с утра 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Есть погибшие и раненые.