В Forbes назвали сумму, потраченную Россией на ракетную атаку по Украине

Последствия вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 8 июля, Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Общая сумма, которую потратили оккупанты на запущенные ракеты, колеблется от $200 до $250 миллионов.

Об этом сообщило издание Forbes.

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Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия выпустила 38 ракет разных типов. А именно:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Forbes оценил стоимость этой атаки со стороны террористической страны в сумму от $200 до $250 миллионов.

Украинским воздушным силам удалось сбить 30 российских ракет. А именно:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

По оценкам Forbes, стоимость сбитых ракет составляет от $160 до $200 миллионов.

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Также мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Кроме того, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздалось несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма.