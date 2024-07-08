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Колоссальная сумма — сколько Россия потратила на утреннюю ракетную атаку по Украине

8 июля 2024 21:38
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Бригадир София
редактор
В Forbes назвали сумму, потраченную Россией на ракетную атаку по Украине
Последствия вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 8 июля, Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Общая сумма, которую потратили оккупанты на запущенные ракеты, колеблется от $200 до $250 миллионов.

Об этом сообщило издание Forbes.

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Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия выпустила 38 ракет разных типов. А именно:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Forbes оценил стоимость этой атаки со стороны террористической страны в сумму от $200 до $250 миллионов.

Украинским воздушным силам удалось сбить 30 российских ракет. А именно:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

По оценкам Forbes, стоимость сбитых ракет составляет от $160 до $200 миллионов.

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Также мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Кроме того, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздалось несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма.

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