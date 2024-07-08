В Forbes назвали сумму, потраченную Россией на ракетную атаку по Украине

Колоссальная сумма — сколько Россия потратила на утреннюю ракетную атаку по Украине
В понедельник, 8 июля, Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Общая сумма, которую потратили оккупанты на запущенные ракеты, колеблется от $200 до $250 миллионов.
Об этом сообщило издание Forbes.
Массированная атака на Украину
Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия выпустила 38 ракет разных типов. А именно:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Forbes оценил стоимость этой атаки со стороны террористической страны в сумму от $200 до $250 миллионов.
Украинским воздушным силам удалось сбить 30 российских ракет. А именно:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
По оценкам Forbes, стоимость сбитых ракет составляет от $160 до $200 миллионов.
Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".
Также мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.
Кроме того, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздалось несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма.
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