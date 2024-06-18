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Командир 125-ї бригади ТрО, яка фігурує у справі про наступ РФ на Харківщині, звільнився

18 червня 2024 01:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наступ РФ на Харківщині — звільнився командир 125-ї бригади ТрО Артур Горбенко
Командир 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ Артур Горбенко. Фото: facebook.com/125tro.lviv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Артур Горбенко залишає свою посаду. Бригада фігурує в справі про прорив кордону російською армією в Харківській області. 

Про це повідомляє 125 бригада ТрО у понеділок, 17 червня, у Facebook.

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"Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба у 125-й окремій бригаді ТрО. Ви люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та захищаєте нашу державу у лавах Сил оборони", — зазначив Горбенко в прощальному дописі.

Також військовий висловив подяку особовому складу бригади та всім, хто підтримував підрозділ й допомагав йому.

"На жаль, війна і наш спротив ворогу ще не завершені, наша перемога попереду, тому продовжую службу в лавах Збройних Сил України", — додав Горбенко.

Командир 125-ї бригади ТрО Артур Горбенко пішов із посади
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки "125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України"

Як відомо,  на початку травня російським загарбникам вдалося прорватися через кордон Харківської області, де воює 125 окрема бригада тероборони. Невдовзі Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти командирів бригади за те, що замість того, аби тримати оборону, залишили бойові позиції. Також підрозділам заявили про неналежну підготовку до оборони позицій на кордоні з Росією.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни (ISW) заявили про успіхи ЗСУ в Харківській області. Попри продовження наступу російських загарбників, українські захисники витісняють ворога з територій. Також українські бійці оточили сотні російських загарбників у Вовчанську.

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Харківська область
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