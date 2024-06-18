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Командир 125-й бригады ТрО, фигурирующей по делу о наступлении РФ на Харьковщине, уволился

18 июня 2024 01:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Наступление РФ на Харьковщине — уволился командир 125-й бригады ТрО Артур Горбенко
Командир 125-й отдельной бригады терробороны ВСУ Артур Горбенко. Фото: facebook.com/125tro.lviv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Артур Горбенко покидает свой пост. Бригада фигурирует по делу о прорыве границы российской армией в Харьковской области.

Об этом сообщает 125 бригада ТРО в понедельник, 17 июня, в Facebook.

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"Сегодня завершается более чем двухлетняя наша с вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде ТрО. Вы люди мирных профессий, разнообразных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны", — отметил Горбенко в прощальном сообщении.

Также военный выразил благодарность личному составу бригады и всем, кто поддерживал подразделение и помогал ему.

"К сожалению, война и наше сопротивление врагу еще не завершены, наша победа впереди, поэтому продолжаю службу в рядах Вооруженных Сил Украины", — добавил Горбенко.

Командир 125-й бригады ТрО Артур Горбенко ушел с должности
Скриншот сообщения с Facebook-страницы "125-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины"

Как известно, в начале мая российским захватчикам удалось прорваться через границу Харьковской области, где сражается 125-я отдельная бригада терробороны. Вскоре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против командиров бригады за то, что вместо того, чтобы удерживать оборону, оставили боевые позиции. Также подразделениям заявили о ненадлежащей подготовке к обороне позиций на границе с Россией.

Напомним, что в Институте изучения войны (ISW) заявили об успехах ВСУ в Харьковской области. Несмотря на продолжающееся наступление российских захватчиков, украинские защитники вытесняют врага с территорий. Также украинские бойцы оцепили сотни российских захватчиков в Волчанске.

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