Командир розвідувальної групи ГУР відповів, чи мають зараз українці моральне право на гулянки

Командир розвідувальної групи ГУР "Саба". Фото: скриншот з відео

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна. Переважна більшість громадян дозволяють собі "розслабитися", святкують Дні народження та інші події.

Чи мають українці моральне право на це відповів командир розвідувальної групи ГУР з позивним "Саба".

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Журналісти запитали у військового, як він ставиться загалом до цивільного життя: вечірок, розваг, та, наприклад святкування Нового року — чи зараз це на часі, чи воно дратує захисників.

"Я воюю для того, щоб люди тут могли жити цивільним життя. Я сюди приїжджаю і мені подобаються усміхнені діти, люди з посмішками, які живуть реально цивільним життям", — сказав "Саба".

Він пояснив, що в тих місцях, де він час від часу буває — цього немає, там все по-іншому.

Водночас розвідник наголосив, що він виступає проти святкувань та гулянок саме в нічних клубах.

"Тобто все-таки є певна межа, яку ти вважаєш люди мають не переходити. Я вважаю так: які можуть бути дискотеки, коли кожен день якась мати хоронить свого сина, а в цей час хтось танцює й радіє, чому радіє?", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що українські захисники висаджувалися на території ЗАЕС в Енергодарі. Деталі спецоперації розповів командир розвідувальної групи Головного управління розвідки з позивним "Саба".

Також ми писали, що захисник "Азовсталі", маріуполець Ілля Ільяшенко вважає, що у Києві для людей немає війни. Ба більше, деякі люди дозволяють собі ображати військових, які повернулися з фронту, де захищали країну.