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Командир розвідувальної групи ГУР розповів, чому висадка на ЗАЕС була невдалою

23 січня 2024 21:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Командир розвідувальної групи ГУР розповів, чому висадка на ЗАЕС була невдалою
Командир розвідувальної групи ГУР "Саба". Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники висаджувалися на території ЗАЕС в Енергодарі. Деталі спецоперації розповів командир розвідувальної групи Головного управління розвідки з позивним "Саба".

Інтерв'ю з ним опублікував Центр Протидії Дезінформації.

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Висадка українських сил в Енергодарі

Військовий сказав, що був безпосередньо в одній із висадок українських сил в окупованому Енергодарі.

"Був наказ зайти на той берег — ми зайшли. Вище керівництво дало наказ вийти звідти — ми вийшли. Ми висаджувалися заряджені повністю заходити на АЕС. Був би наказ заходити, ми б його виконували", — зазначив "Саба".

На запитання журналіста, чи можливість та обставини дозволяли зайти на територію Запорізької АЕС, він відповів, що не може оцінювати наявність такої можливості.

"Я можу оцінювати накази, я можу сказати що був наказ висадки, ми його виконали. Був наказ повертатися — також виконали. Я військовий, я людина, яка виконує накази. Якби я був штабним офіцером, я був би присутнім на плануваннях цього рівня і мав би змогу говорити свою думку. Але в цій операції я був військовим, який безпосередньо висаджується", — поділився командир.

Він зауважив, що вони знали про укріплення росіян на ЗАЕС в Енергодарі задовго до висадки, а для відповідних дій розроблюються спеціальні плани, нікого не кидають туди наосліп.

Крім того, журналіст пригадав, що коли з'явилася інформація про операцію, у російських пабліках були новини, що українські сили нібито повністю розбили. 

"Я не пам'ятаю такого, щоб інформація з російських джерел відповідала дійсності", — сказав військовий.

Нагадаємо, що СБУ опублікувала фільм під назвою "Лігво ворога. Ліквідація", у якому розповіли про унікальну диверсійну спецоперацію з ліквідації російського штабу на Поліссі. Вона мала місце ще на початку повномасштабного вторгнення РФ та стала однією з тих, які дали старт звільненню Київської області від окупантів.

Також ми писали, що атака на морський термінал в російському селищі Усть-Луга є спецоперацією Служби безпеки України. Зазначається, що по цілі влучно відпрацювали БпЛА.

спецоперація
Енергодар
ЗАЕС
війна в Україні
ГУР

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