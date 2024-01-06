"Лігво ворога. Ліквідація" - в СБУ показали фільм про унікальну спецоперацію з ліквідації російського штабу на Поліссі

Влучання по позиціях РФ. Фото: скриншот

У Службі безпеки України опублікували фільм під назвою "Лігво ворога. Ліквідація", у якому розповіли про унікальну диверсійну спецоперацію з ліквідації російського штабу на Поліссі. Вона мала місце ще на початку повномасштабного вторгнення РФ та стала однією з тих, які дали старт звільненню Київської області від окупантів.

Стрічка опублікована на офіційних сторінках СБУ у пʼятницю, 5 січня.

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Про що йдеться у фільмі

Зазначається, що світова історія ще не знала таких випадків, коли важка 152-мм артилерія була задіяна в диверсійному рейді.

У російському штабі дислокувалося керівництво російських військ, яке керувало вторгненням в Україну, зокрема наступом на столицю. У тиловому пункті управління були генерали, полковники та інші офіцери, а поруч — велика кількість техніки, боєприпасів і палива.

Також було визначене місце, куди постійно зʼїжджалися автомобілі, які перевозили та супроводжували високопоставлених окупантів. У тому районі ворог розгорнув радіостанції та системи супутникового звʼязку.

"Ми знайшли це лігво", — сказав бригадний генерал СБУ "Хантер".

Для знищення цього тилового пункту росіян наші воїни підірвали один із мостів, яким рухалася техніка армії РФ з Білорусі на Київщину. Після того, як проїзд переправою став неможливим, ворог почав накопичувати озброєння в населеному пункті Поліське. Ділянка контролювалася російською авіацією. Війська РФ активно застосовували засоби РЕБ, через що не працював звʼязок.

Для ураження цілі, 152-мм гаубиці ЗСУ було вирішено перемістити в місце в "сірій зоні" за кілька кілометрів до дислокації ворога. Для коригування вогню задіяли БПЛА "Лелека".

Так, було уражено 48 одиниць техніки ворога, декілька бронемашин, машини командного пункту і понад 45 машин із боєприпасами, а також живу силу противника.

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале якісне диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом — ми сила. Це посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати", — сказав голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, в СБУ розповіли, що означало будівництво Кримського моста у 2016 році.

Також в СБУ розповіли, що Кримський міст атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.