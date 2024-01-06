"Логово врага. Ликвидация" - в СБУ показали фильм об уникальной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье

Попадание по позициям РФ. Фото: скриншот

В Службе безопасности Украины опубликовали фильм под названием "Логово врага. Ликвидация", в котором рассказали об уникальной диверсионной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье. Она имела место еще в начале полномасштабного вторжения РФ и стала одной из тех, которая дала старт освобождению Киевской области от оккупантов.

Лента опубликована на официальных страницах СБУ в пятницу, 5 января.

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О чем говорится в фильме

Отмечается, что всемирная история еще не знала таких случаев, когда тяжелая 152-мм артиллерия была задействована в диверсионном рейде.

В российском штабе дислоцировалось руководство российских войск, руководившее вторжением в Украину, в том числе наступлением на столицу. В тыловом пункте управления были генералы, полковники и другие офицеры, а рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива.

Также было определено место, куда постоянно съезжались автомобили, которые перевозили и сопровождали высокопоставленных окупантов. В этом районе враг развернул радиостанции и системы спутниковой связи.

"Мы нашли это логово", — сказал бригадный генерал СБУ "Хантер".

Для уничтожения этого тылового пункта россиян наши воины взорвали один из мостов, по которому двигалась техника армии РФ из Беларуси на Киевщину. После того, как проезд по переправе стал невозможен, враг начал накапливать вооружение в населенном пункте Полесское. Участок контролировался российской авиацией. Войска РФ активно применяли средства РЭБ, из-за чего не работала связь.

Для поражения цели, 152-мм гаубицы ВСУ было решено переместить в место в серой зоне за несколько километров до дислокации врага. Для корректировки огня задействовали БПЛА "Аист".

Так было поражено 48 единиц техники врага, несколько бронемашин, машины командного пункта и более 45 машин с боеприпасами, а также живую силу противника.

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная качественная диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе — мы сила. Это поспособствовало обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать", — сказал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, в СБУ рассказали, что означало строительство Крымского моста в 2016 году.

Также в СБУ рассказали, что Крымский мост атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.