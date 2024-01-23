Командир разведывательной группы ГУР рассказал, почему высадка на ЗАЭС была неудачной

Командир разведывательной группы ГУР "Саба". Фото: скриншот с видео

Украинские защитники высаживались на территории ЗАЭС в Энергодаре. Детали спецоперации рассказал командир разведывательной группы Главного управления разведки с позывным "Саба".

Интервью с ним опубликовал Центр Противодействия Дезинформации.

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Военный сказал, что был непосредственно в одной из высадок украинских сил в оккупированном Энергодаре.

"Был приказ зайти на тот берег — мы зашли. Высшее руководство дало приказ выйти оттуда — мы вышли. Мы высаживались заряжены полностью заходить на АЭС. Был бы приказ заходить, мы бы его выполняли", — отметил "Саба".

На вопрос журналиста, позволяли ли возможность и обстоятельства зайти на территорию Запорожской АЭС, он ответил, что не может оценивать наличие такой возможности.

"Я могу оценивать приказы, я могу сказать, что был приказ высадки, мы его выполнили. Был приказ возвращаться — тоже выполнили. Я военный, я человек, выполняющий приказы. Если бы я был штабным офицером, я бы присутствовал на планировках этого уровня и мог бы говорить свое мнение. Но в этой операции я был военным, который непосредственно высаживается", — поделился командир.

Он отметил, что они знали об укреплении россиян на ЗАЭС в Энергодаре задолго до высадки, а для ответных действий разрабатываются специальные планы, никого не бросали туда вслепую.

Кроме того, журналист напомнил, что когда появилась информация об операции, в российских пабликах были новости, что украинские силы якобы полностью разбили.

"Я не помню такого, чтобы информация из российских источников соответствовала действительности", — сказал военный.

Напомним, что СБУ опубликовала фильм под названием "Логот врага. Ликвидация", в котором рассказали об уникальной диверсионной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье. Она имела место еще в начале полномасштабного вторжения РФ и стала одной из тех, кто дал старт освобождению Киевской области от оккупантов.

Также мы писали, что атака на морской терминал в российской деревне Усть-Луга является спецоперацией Службы безопасности Украины. Отмечается, что по цели точно отработали БпЛА.