Командир разведывательной группы ГУР ответил, имеют ли сейчас украинцы моральное право на гулянки

Командир разведывательной группы ГУР "Саба". Фото: скриншот с видео

В Украине почти два года идет полномасштабная война. Подавляющее большинство граждан позволяют себе "расслабиться", отмечают Дни рождения и другие события.

Имеют ли украинцы моральное право на это, ответил командир разведывательной группы ГУР с позывным "Саба".

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Развлечения и празднование во время войны

Журналисты спросили у военного, как он относится в целом к гражданской жизни: вечеринок, развлечений, и, например, празднование Нового года — уместно ли сейчас это, или оно раздражает защитников.

"Я воюю для того, чтобы люди здесь могли жить гражданской жизнью. Я сюда приезжаю и мне нравятся улыбающиеся дети, люди с улыбками, живущие реально гражданской жизнью", — сказал "Саба".

Он объяснил, что в тех местах, где он иногда бывает — этого нет, там все по-другому.

В то же время разведчик подчеркнул, что он выступает против празднований и гуляний именно в ночных клубах.

"То есть все-таки есть определенный предел, который ты считаешь, люди должны не переходить. Я считаю так: какие могут быть дискотеки, когда каждый день какая-то мать хоронит своего сына, а в это время кто-то танцует и радуется, чему радуется?", — отметил военный.

Напомним, что украинские защитники высаживались на территории ЗАЭС в Энергодаре. Детали спецоперации рассказал командир разведывательной группы Главного управления разведки с позывным "Саба".

Также мы писали, что защитник "Азовстали" мариуполец Илья Ильяшенко считает, что в Киеве для людей нет войны. Более того, некоторые люди позволяют себе оскорблять военных, которые вернулись с фронта, где защищали страну.