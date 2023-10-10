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Конгрес США готує пакет допомоги Україні розміром до 100 млрд доларів, — WSJ

10 жовтня 2023 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Конгрес США готує пакет допомоги Україні розміром до 100 млрд доларів, — WSJ
Засідання Конгресу США. Фото: CNN
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Конгресі США планують прийняти новий пакет допомоги Україні. На підтримку хочуть виділити від 50 до 100 млрд доларів, до того ж пакет надається на рік.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що на думку сенаторів, один великий пакет допомоги має більше сенсу, ніж кілька менших. За їх словами, це "додасть Україні відчуття впевненості" та свідчитиме про краще рішення "з політичної точки зору".

Щодо термінів, пакет допомоги можуть узгодити між 16 жовтня та 17 листопада, коли закінчується чинний законопроєкт про тимчасові витрати.

Наразі сенатори дискутують щодо розміру пакета допомоги Україні. Серед республіканців побутує думка, що США мають надати 60-70 млрд доларів, а от представник демократів вважає, що сума повинна бути до 100 млрд доларів.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США може оголосити про новий пакет допомоги для України на суму 200 млн доларів. Стало відомо, коли та де це може статися.

Також ми писали, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану зброї та боєприпасів, які допоможуть у боротьбі проти агресії РФ. Водночас ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.

Додамо, що чиказька Рада з глобальних справ провела опитування серед американців щодо їхнього ставлення до надання США допомоги Україні. Тому стало відомо, скільки громадян "за" відправку зброї українцям.

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