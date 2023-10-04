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США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану, — CNN

4 жовтня 2023 18:30
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Козюк Тетяна
редактор
США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану, — CNN
Вилучена зброя. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої зброї та боєприпасів у Ірану, які допоможуть у боротьбі проти агресії РФ. Водночас, ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.

Про це повідомляє видання CNN.

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Що відомо про передачу зброї

Повідомляється, що Штати планують офіційно оголосити про передачу зброї Україні вже цього тижня.

Згідно з інформацією, невідомо, на яких правових підставах США збираються передавати зброю. Адже, в ООН вимагають, аби її знищили чи продовжували зберігати. 

Варто також відзначити, що в адміністрації Байдена впродовж декількох місяців обдумують те, як можна легально передати зброю українським захисникам, що зберігається на об'єктах ЗС США на Близькому Сході. 

Нагадаємо, у США прийняли рішення не втручатися у внутрішні процеси України щодо напрямків користування зброєю. Українська влада і ЗСУ мають право самі вирішувати, де і в яких випадках застосовувати озброєння, передане союзниками.

Також стало відомо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні. За це виступає більшість конгресменів

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