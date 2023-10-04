США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану, — CNN
США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої зброї та боєприпасів у Ірану, які допоможуть у боротьбі проти агресії РФ. Водночас, ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.
Про це повідомляє видання CNN.
Що відомо про передачу зброї
Повідомляється, що Штати планують офіційно оголосити про передачу зброї Україні вже цього тижня.
Згідно з інформацією, невідомо, на яких правових підставах США збираються передавати зброю. Адже, в ООН вимагають, аби її знищили чи продовжували зберігати.
Варто також відзначити, що в адміністрації Байдена впродовж декількох місяців обдумують те, як можна легально передати зброю українським захисникам, що зберігається на об'єктах ЗС США на Близькому Сході.
Нагадаємо, у США прийняли рішення не втручатися у внутрішні процеси України щодо напрямків користування зброєю. Українська влада і ЗСУ мають право самі вирішувати, де і в яких випадках застосовувати озброєння, передане союзниками.
Також стало відомо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні. За це виступає більшість конгресменів