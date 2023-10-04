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США передадут Украине оружие, которое изъяли у Ирана, — CNN

4 октября 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
США передадут Украине оружие, которое изъяли у Ирана, — CNN
Изъятое оружие. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного оружия и боеприпасов у Ирана, которые помогут в борьбе против агрессии РФ. В то же время ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили.

Об этом сообщает издание CNN.

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Что известно о передаче оружия

Сообщается, что Штаты планируют официально объявить о передаче оружия Украине уже на этой неделе.

Согласно информации, неизвестно, по каким правовым основаниям США собираются передавать оружие. Ведь в ООН требуют, чтобы его уничтожили или продолжали хранить.

Стоит также отметить, что в администрации Байдена в течение нескольких месяцев обдумывают, как можно легально передать оружие украинским защитникам, которое хранится на объектах ВС США на Ближнем Востоке.

Напомним, в США приняли решение не вмешиваться во внутренние процессы Украины по направлениям использования оружия. Украинские власти и ВСУ имеют право сами решать, где и в каких случаях применять вооружение, переданное союзниками.

Также стало известно, что Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрит новую помощь Украине. За это выступает большинство конгрессменов

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