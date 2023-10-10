Конгресс США готовит пакет помощи Украине в размере до 100 млрд долларов, — WSJ

Заседание Конгресса США. Фото: CNN

В Конгрессе США планируется принять новый пакет помощи Украине. В поддержку хотят выделить от 50 до 100 млрд долларов, к тому же пакет предоставляется на год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Конгресс США может предоставить помощь Украине на сумму до 100 млрд долларов

Отмечается, что, по мнению сенаторов, один большой пакет помощи имеет больше смысла, чем несколько меньших. По их словам, это "добавит Украине чувство уверенности" и будет свидетельствовать о лучшем решении "с политической точки зрения".

По срокам пакет помощи могут согласовать между 16 октября и 17 ноября, когда заканчивается действующий законопроект о временных расходах.

В настоящее время сенаторы дискутируют о размере пакета помощи Украине. Среди республиканцев существует мнение, что США должны предоставить 60-70 млрд долларов, а вот представитель демократов считает, что сумма должна быть до 100 млрд долларов.

Помощь Украине от США

Напомним, что США может объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму 200 млн долларов. Стало известно, когда и где это может произойти.

Также мы писали, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного в Ирана оружия и боеприпасов, которые помогут в борьбе против агрессии РФ. В то же время ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили.

Добавим, что чикагский Совет по глобальным делам провел опрос среди американцев по поводу их отношения к предоставлению США помощи Украине. Поэтому стало известно, сколько граждан за отправку оружия украинцам.