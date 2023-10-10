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Конгресс США готовит пакет помощи Украине в размере до 100 млрд долларов, — WSJ

10 октября 2023 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Конгресс США готовит пакет помощи Украине в размере до 100 млрд долларов, — WSJ
Заседание Конгресса США. Фото: CNN
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Конгрессе США планируется принять новый пакет помощи Украине. В поддержку хотят выделить от 50 до 100 млрд долларов, к тому же пакет предоставляется на год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Отмечается, что, по мнению сенаторов, один большой пакет помощи имеет больше смысла, чем несколько меньших. По их словам, это "добавит Украине чувство уверенности" и будет свидетельствовать о лучшем решении "с политической точки зрения".

По срокам пакет помощи могут согласовать между 16 октября и 17 ноября, когда заканчивается действующий законопроект о временных расходах.

В настоящее время сенаторы дискутируют о размере пакета помощи Украине. Среди республиканцев существует мнение, что США должны предоставить 60-70 млрд долларов, а вот представитель демократов считает, что сумма должна быть до 100 млрд долларов.

Помощь Украине от США

Напомним, что США может объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму 200 млн долларов. Стало известно, когда и где это может произойти.

Также мы писали, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного в Ирана оружия и боеприпасов, которые помогут в борьбе против агрессии РФ. В то же время ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили.

Добавим, что чикагский Совет по глобальным делам провел опрос среди американцев по поводу их отношения к предоставлению США помощи Украине. Поэтому стало известно, сколько граждан за отправку оружия украинцам.

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