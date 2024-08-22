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Краще на передовій — поранений боєць Третьої штурмової пояснив, чому не хоче служити в ТЦК

22 серпня 2024 21:59
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Поранений боєць Третьої штурмової Сергій Тягій пояснив, чому не хоче служити в ТЦК і прагне повернутися на передову
Сергій Тягій з позивним "Рембо". Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Командир одного з відділень Третьої штурмової бригади Сергій Тягій з позивним "Рембо" переживає, аби після військово-лікарської комісії його не відправили служити у частини забезпечення або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це воїн розповів у своєму інтерв'ю "Суспільному.Чернівці" у четвер, 22 серпня.

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Воїн проходить лікування після поранення, яке він отримав під Авдіївкою.

"Я краще піду на фронт. Якщо моя рука не буде повноцінно працювати, то піду на міномет. Якщо буде добре, то повернуся назад у піхоту. Я вважаю, якщо є руки й ноги, то потрібно боротися до кінця", — наголосив Тягій.

Військовий додав, що нема значення, де служити — в піхоті чи роті вогневої підтримки, проходити тилову службу чи займатися озброєнням та забезпеченням.

"Вважаю, якщо в людини немає реальних проблем, то їй не місце в цивільному житті. Потрібно виконувати роботу, яка зараз потрібна, а на фронті всі професії потрібні", — вважай офіцер. 

"Рембо" також переконаний, що медійність бійців його підрозділу є правильним напрямком, оскільки треба заохочувати людей вступати до лав Третьої штурмової бригади. Він зазначив, що цивільна людина навряд підійде на вулиці до військового, щоб поговорити з ним і задати ті чи інші питання.

За його словами, наразі найкраще обирати бригаду через рекрутингові центри, які є у великих містах.

Повісток не роздаємо

Якщо військовозобов'язаний громадянин отримав повістку, то він може прийти у рекрутинговий центр 3 ОШБр, щоб потрапити саме в той навчальний центр, з якого його потім забере бригада. 

"У нас всі бійці вмотивовані, бо вони не потрапляють сюди з ТЦК. У нас немає такого, що от заламали вам бійця, навчайте його й воюйте далі. Є рекрутинг, тестовий тиждень, коли кожен чоловік чи жінка можуть спробувати себе в ролі штурмовика або бойового медика", — пояснив "Рембо".

Він додав, що переважна більшість бійців бригади — це молоді хлопці, які знають, чому вони прийшли в цей підрозділ. 

"З такими побратимами легше воювати, бо я знаю, що у будь-який час не почую від них, що вони не можуть, не хочуть чи не будуть. Є завдання — його треба виконати", — зауважив військовий. 

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