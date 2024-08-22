Раненый боец Третьей штурмовой Сергей Тягий объяснил, почему не хочет служить в ТЦК и стремится вернуться на передовую

Сергей Тягий с позывным "Рембо". Фото: скриншот

Командир одного из отделений Третьей штурмовой бригады Сергей Тягий с позывным "Рембо" переживает, чтобы после военно-врачебной комиссии его не отправили служить в части обеспечения или в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом воин рассказал в своем интервью "Суспільному.Чернівці" в четверг, 22 августа.

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"Я лучше пойду на фронт. Если моя рука не будет полноценно работать, то пойду на миномет. Если будет хорошо, то вернусь обратно в пехоту. Я считаю, если есть руки и ноги, то нужно бороться до конца", — подчеркнул Тягий.

Военный добавил, что неважно, где служить — в пехоте или роте огневой поддержки, проходить тыловую службу или заниматься вооружением и обеспечением.

"Считаю, если у человека нет реальных проблем, то ему не место в гражданской жизни. Нужно выполнять работу, которая сейчас нужна, а на фронте все профессии нужны", — считай офицер.

"Рембо" также убежден, что медийность бойцов его подразделения является правильным направлением, поскольку нужно поощрять людей вступать в ряды Третьей штурмовой бригады. Он отметил, что гражданский человек вряд ли подойдет на улице к военному, чтобы поговорить с ним и задать те или иные вопросы.

По его словам, лучше всего выбирать бригаду через рекрутинговые центры, которые есть в больших городах.

Повесток не раздаем

Если военнообязанный гражданин получил повестку, то он может прийти в рекрутинговый центр 3 ОШБр, чтобы попасть именно в учебный центр, из которого его потом заберет бригада.

"У нас все бойцы мотивированы, потому что они не попадают сюда из ТЦК. У нас нет такого, что вот заломили вам бойца, учите его и воюйте дальше. Есть рекрутинг, тестовая неделя, когда каждый мужчина или женщина могут попробовать себя в роли штурмовика или боевого медика", — пояснил "Рембо".

Он добавил, что подавляющее большинство бойцов бригады — молодые ребята, которые знают, почему они пришли в это подразделение.

"С такими побратимами легче воевать, потому что я знаю, что в любое время не услышу от них, что они не могут, не хотят или не будут. Есть задача — ее нужно выполнить", — заметил военный.