Генерал Годжес прокоментував масований російський обстріл 26 серпня

Краще вбити лучника, ніж збивати його стріли, — Бен Годжес прокоментував масовані російські атаки
26 серпня Україна пережила наймасованіший обстріл з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було очікуваною відповіддю Кремля на успішний український наступ у Курській області.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.
Як успішно протистояти російським атакам
Бен Годжес заявив, що був вражений тим, як українські захисники успішно збили так багато повітряних цілей, що летіли на Україну 26 серпня. Цей успіх, на жаль, є свідченням того, що наші захисники мали багато практики в збитті ракет та дронів.
"Я вважаю, що набагато краще і ефективніше мати можливість вбити лучника, ніж намагатися збити всі його стріли. Іншими словами, Україні потрібна можливість, і Сполучені Штати повинні дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ураження аеродромів, з яких здійснюється більшість цих атак на території Росії", — повідомив генерал Годжес.
Масовану атаку він назвав єдиною відповіддю, яку може дати Росія, на успішний наступ ЗСУ на Курщині.
"Усе, що може зробити Путін, — це намагатися вбивати невинних цивільних, сподіваючись, що це тинутиме на Україну і Захід, змушуючи їх до переговорів. Я не думаю, що це буде успішним", — додав Годжес.
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