Генерал Годжес прокоментував масований російський обстріл 26 серпня

Генерал армії США у відставці Бен Годжес. Фото: stripes.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

26 серпня Україна пережила наймасованіший обстріл з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було очікуваною відповіддю Кремля на успішний український наступ у Курській області.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

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Бен Годжес заявив, що був вражений тим, як українські захисники успішно збили так багато повітряних цілей, що летіли на Україну 26 серпня. Цей успіх, на жаль, є свідченням того, що наші захисники мали багато практики в збитті ракет та дронів.

"Я вважаю, що набагато краще і ефективніше мати можливість вбити лучника, ніж намагатися збити всі його стріли. Іншими словами, Україні потрібна можливість, і Сполучені Штати повинні дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ураження аеродромів, з яких здійснюється більшість цих атак на території Росії", — повідомив генерал Годжес.

Масовану атаку він назвав єдиною відповіддю, яку може дати Росія, на успішний наступ ЗСУ на Курщині.

"Усе, що може зробити Путін, — це намагатися вбивати невинних цивільних, сподіваючись, що це тинутиме на Україну і Захід, змушуючи їх до переговорів. Я не думаю, що це буде успішним", — додав Годжес.