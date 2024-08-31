Генерал Ходжес прокомментировал массированный российский обстрел 26 августа

Генерал армии США в отставке Бен Годжес. Фото: stripes.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

26 августа Украина пережила самый массированный обстрел с начала полномасштабного вторжения России. Это был ожидаемый ответ Кремля на успешное украинское наступление в Курской области.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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Бен Годжес заявил, что был поражен тем, как украинские защитники успешно сбили так много воздушных целей, что летели в Украину 26 августа. Этот успех, к сожалению, свидетельствует о том, что наши защитники имели много практики в сбитии ракет и дронов.

"Я считаю, что гораздо лучше и эффективнее иметь возможность убить лучника, чем пытаться сбить все его стрелы. Другими словами, Украине нужна возможность, и Соединенные Штаты должны позволить Украине использовать дальнобойное оружие для поражения аэродромов, из которых осуществляется большинство этих атак на территории России", — сообщил генерал Ходжес.

Массированную атаку он назвал единственным ответом, который может дать Россия, на успешное наступление ВСУ на Курщине.

"Все, что может сделать Путин, — это пытаться убивать невинных гражданских, надеясь, что это будет терзать Украину и Запад, заставляя их к переговорам. Я не думаю, что это будет успешным", — добавил Ходжес.