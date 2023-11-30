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Країни ЄС виступають проти пункту "без Росії" в новому пакеті санкцій, — Reuters

30 листопада 2023 23:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Країни ЄС виступають проти пункту "без Росії" в новому пакеті санкцій, — Reuters
Європейська комісія. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Країни Європейського Союзу виступають проти деяких частин останнього запропонованого Єврокомісією пакету санкцій проти РФ. Йдеться про так званий "пункт про відсутність Росії".

Про це пише Reuters.

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ЄС виступає проти пункту "без Росії" у пакеті санкцій

Новий пакет має на меті закрити більше лазівок для обходу санкцій.

Зазначається, що цього тижня на зустрічі послів країни заявили, що стаття під назвою "Застереження щодо Росії", потенційно може спричинити хаос для європейських компаній у всьому світі.

Таким чином експортери з ЄС будуть змушені ввести заборону на реекспорт до Росії для всіх товарів, включених до списку митних кодів Комісії, який охоплює більше товарів повсякденного вжитку, ніж таких, які мають військове значення для Росії.

За даними джерел, що пропозиції було внесено ще одне доповнення, аби виключити нового пакету використання санкційних товарів для особистого користування, оскільки це "стало джерелом зловживань на кордонах між Росією та ЄС" з моменту набуття чинності попередніх санкційних пакетів.

"Коли громадяни будь-якої національності перетинають кордон з Росією, прикордонники вилучають особисті речі, які можуть бути перепродані. Вони обґрунтовують свої дії санкційним списком товарів, які можуть стати "потенційним доходом" для Росії", — зазначають співрозмовники видання.

Хоча Єврокомісія визнала, що це відбувається з такими дорогими товарами, як автомобілі, є інформація, що конфісковують навіть такі речі, як зубна паста —  це свідчить про спробу створити положення про предмети особистого користування.

Нагадаємо, що одним із найбільших посередників, через який західні товари потрапляють до Росії, є Киргизстан. Такою інформацією поділився головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс.

Також ми писали, що в Угорщині натякають, що не будуть обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. Там заявили про потребу проаналізувати результати вже введених обмежень.

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