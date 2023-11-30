Страны ЕС выступают против пункта "без России" в новом пакете санкций, — Reuters

Европейская комиссия. Фото: соцсети

Страны Европейского Союза выступают против некоторых частей предложенного Еврокомиссией пакета санкций против РФ. Речь идет о так называемом "пункте об отсутствии России".

Об этом пишет Reuters.

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Новый пакет имеет целью закрыть больше лазеек для обхода санкций.

Отмечается, что на этой неделе на встрече послов страны заявили, что статья под названием "Предостережение по России" потенциально может повлечь за собой хаос для европейских компаний во всем мире.

Таким образом, экспортеры из ЕС будут вынуждены ввести запрет на реэкспорт в Россию для всех товаров, включенных в список таможенных кодов Комиссии, который охватывает больше товаров повседневного потребления, чем имеющих военное значение для России.

По данным источников, предложения были внесены еще в одно дополнение, чтобы исключить новый пакет использования санкционных товаров для личного пользования, поскольку это "стало источником злоупотреблений на границах между Россией и ЕС" с момента вступления в силу предыдущих санкционных пакетов.

"Когда граждане любой национальности пересекают границу с Россией, пограничники изымают личные вещи, которые могут быть перепроданы. Они обосновывают свои действия санкционным списком товаров, которые могут стать "потенциальным доходом" для России", — отмечают собеседники издания.

Хотя Еврокомиссия признала, что это происходит с такими дорогими товарами, как автомобили, есть информация, конфисковывающая даже такие вещи, как зубная паста — это свидетельствует о попытке создать положение о предметах личного пользования.

Напомним, что одним из крупнейших посредников, через который западные товары попадают в Россию, является Кыргызстан. Такой информацией поделился главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

Также мы писали, что в Венгрии намекают, что не будут обсуждать 12-й пакет санкций против РФ. Там заявили о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.