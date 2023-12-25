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Кремль лише грається у "мир" — у ЦПД прокоментували статтю TNYT про перемовини

25 грудня 2023 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кремль лише грається у "мир" — у ЦПД прокоментували статтю TNYT про перемовини
Президент Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: Sputnik/Sergei Karpukhin
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Матеріал The New York Times про "готовність" Росії до проведення мирних перемовин з Україною може бути розціненений як перешкодження наступній військовій допомозі від країн Заходу. Також це може зіграти на руку Дональду Трампу, який у випадку своєї перемоги на президентських виборах, "віддасть Росії половину України".

Так статтю видання прокоментував Центр протидії дезінформації.

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Там підкреслили, що матеріал, у якому містився коментар пресаташе Кремля Дмитра Пєскова, був створений американськими журналістами, які тривалий час працювали в Москві, через що вони могли бути завербовані. 

Також там зауважили, що у випадку затягування війни, Росія поступово слабне в економічному, технологічному та демографічному плані, а також зростає її залежність від Китаю. Тому продовження війни, принаймні на два роки, може пришвидшити цей процес. 

Кремль лише грається у "мир" — у ЦПД прокоментували статтю TNYT про перемовини
Коментар ЦПД. Джерело: соцмережі

"Не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК, і нарощуючи кадрову армію. У статті про це, звісно, не йдеться", — йдеться в повідомленні.

Також у ЦПД наголосили, що "мирні сигнали" від РФ мають приховану загрозу. Перша така ймовірна ціль — перервати отримання військової допомоги для ЗСУ з-за кордону, а друга — підняти рейтинг Дональда Трампа, який готовий "віддати" Путіну частину української території".

Нагадаємо, що The New York Times випустило не так давно матеріал про те, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинення воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це може бути заморожування війни на нинішній лінії фронту. 

На статтю відреагували у ГУР, вказавши на необхідність моніторингу, аналізу, узагальнення та роз'яснення можливих прагнень, що стоять за такою публікацією.

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