Кремль только играет в "мир" — в ЦПД прокомментировали статью TNYT о переговорах

Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: Sputnik/Sergei Karpukhin

Материал The New York Times о "готовности" России к проведению мирных переговоров с Украиной может быть расценен как препятствие последующей военной помощи от стран Запада. Также это может сыграть на руку Дональду Трампу, который в случае своей победы на президентских выборах "отдаст России половину Украины".

Так статью издания прокомментировал Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

ЦПИ прокомментировал материал TNYT

Там подчеркнули, что материал, в котором был комментарий пресс-аташе Кремля Дмитрия Пескова, был создан американскими журналистами, длительно работавшими в Москве, из-за чего они могли быть завербованы.

Также там отметили, что в случае затягивания войны Россия постепенно ослабевает в экономическом, технологическом и демографическом плане, а также растет ее зависимость от Китая. Поэтому продолжение войны, по крайней мере, на два года, может ускорить этот процесс.

Комментарий ЦПД. Источник: соцсети

"Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК, и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет", — говорится в сообщении.

Также в ЦПД подчеркнули, что "мирные сигналы" от РФ имеют скрытую угрозу. Первая такая вероятная цель — прервать получение военной помощи для ВСУ из-за границы, а вторая — поднять рейтинг Дональда Трампа, готового "отдать" Путину часть украинской территории".

Напомним, что The New York Times выпустило недавно материал о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это возможная "заморозка" войны на сегодняшней линии фронта.

На статью отреагировали в ГУР, указав на необходимость мониторинга, анализа, обобщения и разъяснения возможных стремлений, стоящих за такой публикацией.