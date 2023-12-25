Кремль только играет в "мир" — в ЦПД прокомментировали статью TNYT о переговорах
Материал The New York Times о "готовности" России к проведению мирных переговоров с Украиной может быть расценен как препятствие последующей военной помощи от стран Запада. Также это может сыграть на руку Дональду Трампу, который в случае своей победы на президентских выборах "отдаст России половину Украины".
Так статью издания прокомментировал Центр противодействия дезинформации.
ЦПИ прокомментировал материал TNYT
Там подчеркнули, что материал, в котором был комментарий пресс-аташе Кремля Дмитрия Пескова, был создан американскими журналистами, длительно работавшими в Москве, из-за чего они могли быть завербованы.
Также там отметили, что в случае затягивания войны Россия постепенно ослабевает в экономическом, технологическом и демографическом плане, а также растет ее зависимость от Китая. Поэтому продолжение войны, по крайней мере, на два года, может ускорить этот процесс.
"Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК, и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет", — говорится в сообщении.
Также в ЦПД подчеркнули, что "мирные сигналы" от РФ имеют скрытую угрозу. Первая такая вероятная цель — прервать получение военной помощи для ВСУ из-за границы, а вторая — поднять рейтинг Дональда Трампа, готового "отдать" Путину часть украинской территории".
Напомним, что The New York Times выпустило недавно материал о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это возможная "заморозка" войны на сегодняшней линии фронта.
На статью отреагировали в ГУР, указав на необходимость мониторинга, анализа, обобщения и разъяснения возможных стремлений, стоящих за такой публикацией.
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