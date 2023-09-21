Крилаті ракети перетинають кордон України: повітряна тривога

Крилата ракета летить у небі. Фото: google.com

Крилаті ракети, які Росія запустила в бік території України, досягають своєї цілі зранку, 21 вересня. Мапа повітряних тривог продовжує "червоніти".

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Оновлено 04:50. Повітряна тривога продовжує литися на західні області. Тим часом Повітряні сили повідомляють про наближення ворожих ракет, які рухається зі сходу у південно-західному напрямку. Однак їх курс може змінюватись.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:52. Своєю чергою, за повідомленням військових, друга група ракет тримає напрямок на Сумську область.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:00. Паблік "Николаевкий Ванек" повідомляє про дві групи ракет, напрямком на Дніпропетровщину, Полтавщину й Кіровоградщину, а також на Сумщину й Чернігівщину.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 05:07. "Третя група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку", — попереджають українські захисники.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:15. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликає "убезпечитись". За його словами, в області підвищена небезпека.

Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 05:18. Ворожі ракети постійно змінюють напрямок.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...