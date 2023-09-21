Крилаті ракети перетинають кордон України: повітряна тривога
Крилаті ракети, які Росія запустила в бік території України, досягають своєї цілі зранку, 21 вересня. Мапа повітряних тривог продовжує "червоніти".
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 04:50. Повітряна тривога продовжує литися на західні області. Тим часом Повітряні сили повідомляють про наближення ворожих ракет, які рухається зі сходу у південно-західному напрямку. Однак їх курс може змінюватись.
Оновлено 04:52. Своєю чергою, за повідомленням військових, друга група ракет тримає напрямок на Сумську область.
Оновлено 05:00. Паблік "Николаевкий Ванек" повідомляє про дві групи ракет, напрямком на Дніпропетровщину, Полтавщину й Кіровоградщину, а також на Сумщину й Чернігівщину.
Оновлено 05:07. "Третя група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку", — попереджають українські захисники.
Оновлено 05:15. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликає "убезпечитись". За його словами, в області підвищена небезпека.
Оновлено 05:18. Ворожі ракети постійно змінюють напрямок.
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