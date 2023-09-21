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Крилаті ракети перетинають кордон України: повітряна тривога

21 вересня 2023 04:49
оновлено: 05:19
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Інна Буряк
редактор
Крилаті ракети перетинають кордон України: повітряна тривога
Крилата ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Крилаті ракети, які Росія запустила в бік території України, досягають своєї цілі зранку, 21 вересня. Мапа повітряних тривог продовжує "червоніти".

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 04:50. Повітряна тривога продовжує литися на західні області. Тим часом Повітряні сили повідомляють про наближення ворожих ракет, які рухається зі сходу у південно-західному напрямку. Однак їх курс може змінюватись.

Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:52. Своєю чергою, за повідомленням військових, друга група ракет тримає напрямок на Сумську область.

Напрямок руху ракет
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:00. Паблік "Николаевкий Ванек" повідомляє про дві групи ракет, напрямком на Дніпропетровщину, Полтавщину й Кіровоградщину, а також на Сумщину й Чернігівщину. 

Дві групи ракет
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 05:07. "Третя група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку", — попереджають українські захисники.

третя група ракет
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:15. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликає "убезпечитись". За його словами, в області підвищена небезпека.

Ракети прямують до Черкаської області
Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 05:18. Ворожі ракети постійно змінюють напрямок.

Групи й напрямки руху ракет
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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