Крылатые ракеты пересекают границу Украины: воздушная тревога

Крылатая ракета летит в небе. Фото: google.com

Крылатые ракеты, которые Россия запустила в сторону территории Украины, достигают своей цели с утра, 21 сентября. Карта воздушных тревог продолжает "краснеть".

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 04:50. Воздушная тревога продолжает литься на западные области. Тем временем Воздушные силы сообщают о приближении вражеских ракет, двигающихся с востока в юго-западном направлении. Однако их курс может изменяться.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:52. В свою очередь, по сообщению военных, вторая группа ракет держит направление на Сумскую область.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 05:00. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о двух группах ракет, направленных на Днепропетровщину, Полтавщину и Кировоградщину, а также на Сумщину и Черниговщину.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 05:07. "Третья группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении", - предупреждают украинские защитники.

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Обновлено 05:15. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец призывает "обезопаситься". По его словам, в области повышена опасность.

Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 05:18. Вражеские ракеты постоянно меняют направление.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

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