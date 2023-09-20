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Повітряна тривога охопила низку областей: де є загроза балістики

20 вересня 2023 23:52
оновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охопила низку областей: де є загроза балістики
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога поширилася на значну частину території України сьогодні ввечері, 20 вересня. Так, є небезпека застосування балістики в Сумській, Полтавській, Кіровоградській та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 23:54. В значній частині областей України є загроза затосування ворогом балістичного озброєння, а саме в Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Повітряні сили попереджають про небезпеку балістики
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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