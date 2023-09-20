Повітряна тривога охопила низку областей: де є загроза балістики
20 вересня 2023 23:52
оновлено: 23:56
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Повітряна тривога поширилася на значну частину території України сьогодні ввечері, 20 вересня. Так, є небезпека застосування балістики в Сумській, Полтавській, Кіровоградській та інших областях.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 23:54. В значній частині областей України є загроза затосування ворогом балістичного озброєння, а саме в Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях.
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