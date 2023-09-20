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Росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області: є поранений

20 вересня 2023 18:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області: є поранений
Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу у Білозерці 28 квітня 2023 року. Фото: ДСНС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього постраждав один чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Також через обстріл армії РФ у селищі не стало світла. Наразі електрики працюють над тим, аби його відновити.

Хто постраждав

"Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару. Зараз він знаходиться у лікарні, де медики надають йому допомогу", — написав Прокудін.

обстріл Білозірки
Скриншот допису

Обстріли не вщухають

Російські терористи збільшили кількість обстрілів по Херсону та області. Відтак, за останню добу окупанти випустили понад 500 снарядів та скинули 10 авіабомб. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. 

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.

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