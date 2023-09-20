Росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області: є поранений
Російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього постраждав один чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наслідки обстрілу
Також через обстріл армії РФ у селищі не стало світла. Наразі електрики працюють над тим, аби його відновити.
Хто постраждав
"Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару. Зараз він знаходиться у лікарні, де медики надають йому допомогу", — написав Прокудін.
Обстріли не вщухають
Російські терористи збільшили кількість обстрілів по Херсону та області. Відтак, за останню добу окупанти випустили понад 500 снарядів та скинули 10 авіабомб. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.
Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.