Росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області: є поранений

Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу у Білозерці 28 квітня 2023 року. Фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього постраждав один чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Також через обстріл армії РФ у селищі не стало світла. Наразі електрики працюють над тим, аби його відновити.

Хто постраждав

"Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару. Зараз він знаходиться у лікарні, де медики надають йому допомогу", — написав Прокудін.

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Обстріли не вщухають

Російські терористи збільшили кількість обстрілів по Херсону та області. Відтак, за останню добу окупанти випустили понад 500 снарядів та скинули 10 авіабомб. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.