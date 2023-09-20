Россияне обстреляли Белозерку Херсонской области: есть раненый

Ликвидация пожара в результате обстрела в Белозерке 28 апреля 2023 года. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Белозерка в Херсонской области. В результате пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Последствия обстрела

Также из-за обстрела армии РФ в поселке не стало света. Сейчас электрики работают над тем, чтобы его восстановить.

Кто пострадал

"Пострадал 23-летний мужчина, который шел по улице в момент вражеского удара. Сейчас он находится в больнице, где медики оказывают ему помощь", — написал Прокудин.

Скриншот сообщения

Обстрелы не утихают

Российские террористы увеличили количество обстрелов по Херсону и области. За последние сутки оккупанты выпустили более 500 снарядов и сбросили 10 авиабомб. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, курсировавший по городу, есть погибшие и пострадавшие.