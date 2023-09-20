Окупанти збільшили кількість обстрілів по Херсонщині вдвічі, — ОВА

Наслідки обстрілу по Херсонщині 8 вересня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

Російські терористи збільшили кількість обстрілів по Херсону та області. Відтак, за останню добу окупанти випустили понад 500 снарядів та скинули 10 авіабомб. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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Повідомляється, що за останню добу росіяни 118 разів обстрілювали звільнену територію Херсонської області, випустивши при цьому 589 снарядів різного типу озброєння.

Окрім цього, збільшилася кількість обстрілів авіабомбами. Щодня окупанти скидають близько 10 таких на Херсонщину.

"Збільшилась кількість авіабомб. Сьогодні, знову ж таки, чотири авіабомби було скинуто росіянами на Тягинську громаду, дві на Миколаївку. Поки що відомостей про постраждалих та руйнування немає. Раніше це було дві-три авіабомби, які вони скидали, бувало й одна, бувало не скидали. Зараз — близько 10 майже кожного дня", — каже Толоконніков.

Внаслідок ворожої атаки за вчорашній день в Херсонській області загинули двоє людей, ще троє постраждали.

"Різні населені пункти були під обстрілами. І медзаклади руйнували росіяни в населених пунктах прибережних зон. І в самому Херсоні були влучання – і в завод, в склади. Були загоряння, рятувальники своєчасно повиїжджали і гасили. Є руйнування. По жертвах — п’ять людей внаслідок російської агресії постраждали вчора, і двоє з них, на жаль, загинули", — зазначив Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.