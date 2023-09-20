Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты увеличили количество обстрелов по Херсонщине вдвое, — ОВА arrow

Оккупанты увеличили количество обстрелов по Херсонщине вдвое, — ОВА

20 сентября 2023 16:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты увеличили количество обстрелов по Херсонщине вдвое, — ОВА
Последствия обстрела в Херсонской области 8 сентября 2023 года. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские террористы увеличили количество обстрелов по Херсону и области. За последние сутки оккупанты выпустили более 500 снарядов и сбросили 10 авиабомб. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

Читайте также:

Оккупанты не перестают обстреливать Херсонщину

Сообщается, что за последние сутки россияне 118 раз обстреливали освободившуюся территорию Херсонской области, выпустив при этом 589 снарядов разного типа вооружения.

Кроме того, увеличилось количество обстрелов авиабомбами. Ежедневно оккупанты сбрасывают около 10 таких на Херсонщину.

"Увеличилось количество авиабомб. Сегодня, опять же, четыре авиабомбы были сброшены россиянами на Тягинскую общину, две на Николаевку. Пока сведений о пострадавших и разрушениях нет. Раньше это было две-три авиабомбы, которые они сбрасывали, бывало и одна, бывало не сбрасывали. Сейчас около 10 почти каждый день", — говорит Толоконников.

В результате вражеской атаки за вчерашний день в Херсонской области погибли два человека, еще трое пострадали.

"Различные населенные пункты были под обстрелами. И медучреждения разрушали россияне в населенных пунктах прибрежных зон. И в самом Херсоне были попадания — и в завод, в склады. Были возгорания, спасатели своевременно выехали и гасили. Есть разрушения. По жертвам — пять людей в результате российской агрессии пострадали вчера, и двое из них, к сожалению, погибли", — отметил Александр Толоконников.

Напомним, 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, курсировавший по городу, есть погибшие и пострадавшие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз