Оккупанты увеличили количество обстрелов по Херсонщине вдвое, — ОВА

Последствия обстрела в Херсонской области 8 сентября 2023 года. Фото: Александр Прокудин\Telegram

Российские террористы увеличили количество обстрелов по Херсону и области. За последние сутки оккупанты выпустили более 500 снарядов и сбросили 10 авиабомб. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Сообщается, что за последние сутки россияне 118 раз обстреливали освободившуюся территорию Херсонской области, выпустив при этом 589 снарядов разного типа вооружения.

Кроме того, увеличилось количество обстрелов авиабомбами. Ежедневно оккупанты сбрасывают около 10 таких на Херсонщину.

"Увеличилось количество авиабомб. Сегодня, опять же, четыре авиабомбы были сброшены россиянами на Тягинскую общину, две на Николаевку. Пока сведений о пострадавших и разрушениях нет. Раньше это было две-три авиабомбы, которые они сбрасывали, бывало и одна, бывало не сбрасывали. Сейчас около 10 почти каждый день", — говорит Толоконников.

В результате вражеской атаки за вчерашний день в Херсонской области погибли два человека, еще трое пострадали.

"Различные населенные пункты были под обстрелами. И медучреждения разрушали россияне в населенных пунктах прибрежных зон. И в самом Херсоне были попадания — и в завод, в склады. Были возгорания, спасатели своевременно выехали и гасили. Есть разрушения. По жертвам — пять людей в результате российской агрессии пострадали вчера, и двое из них, к сожалению, погибли", — отметил Александр Толоконников.

Напомним, 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, курсировавший по городу, есть погибшие и пострадавшие.