Воздушная тревога охватила ряд областей: где есть угроза баллистики

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Воздушная тревога распространилась на большую часть территории Украины сегодня вечером, 20 сентября. Да, есть опасность применения баллистики в Сумской, Полтавской, Кировоградской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 23:54. В значительной части областей Украины есть угроза затасовки врагом баллистического вооружения, а именно в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Источник: t.me/kpszsu

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