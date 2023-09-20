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Воздушная тревога охватила ряд областей: где есть угроза баллистики

20 сентября 2023 23:52
обновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватила ряд областей: где есть угроза баллистики
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога распространилась на большую часть территории Украины сегодня вечером, 20 сентября. Да, есть опасность применения баллистики в Сумской, Полтавской, Кировоградской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 23:54. В значительной части областей Украины есть угроза затасовки врагом баллистического вооружения, а именно в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Воздушные силы предупреждают об опасности баллистики
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

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