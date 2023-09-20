Воздушная тревога охватила ряд областей: где есть угроза баллистики
20 сентября 2023 23:52
обновлено: 23:56
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
Воздушная тревога распространилась на большую часть территории Украины сегодня вечером, 20 сентября. Да, есть опасность применения баллистики в Сумской, Полтавской, Кировоградской и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы .
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Обновлено 23:54. В значительной части областей Украины есть угроза затасовки врагом баллистического вооружения, а именно в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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