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В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики

20 вересня 2023 19:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики
Запуск крилатої ракети "Калібр". Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі її оголошено в більшості областей нашої держави.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

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Що відомо

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Де триває небезпека 

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Полтавській,
  • Херсонській, 
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській, 
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській.
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього постраждав один чоловік.

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