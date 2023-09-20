В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики

Запуск крилатої ракети "Калібр". Ілюстративне фото: google.com

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі її оголошено в більшості областей нашої держави.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Полтавській,

Херсонській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Луганській,

Донецькій,

Запорізькій,

Миколаївській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього постраждав один чоловік.