В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза застосування балістики
20 вересня 2023 19:33
Запуск крилатої ракети "Калібр". Ілюстративне фото: google.com
В Україні лунає повітряна тривога. Наразі її оголошено в більшості областей нашої держави.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Що відомо
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — зазначили у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Полтавській,
- Херсонській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Миколаївській.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли населений пункт Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього постраждав один чоловік.