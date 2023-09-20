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В Украине объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

20 сентября 2023 19:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики
Запуск крылатой ракеты "Калибр". Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. Сейчас она объявлена в большинстве областей нашего государства.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Что известно

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Херсонской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Николаевской.
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Белозерка в Херсонской области. В результате пострадал один человек.

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