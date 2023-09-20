В Украине объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики
20 сентября 2023 19:33
Запуск крылатой ракеты "Калибр". Иллюстративное фото: google.com
В Украине раздается воздушная тревога. Сейчас она объявлена в большинстве областей нашего государства.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Что известно
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — отметили в сообщении.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Полтавской,
- Херсонской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Николаевской.
Напомним, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Белозерка в Херсонской области. В результате пострадал один человек.