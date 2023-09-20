В Украине объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

Запуск крылатой ракеты "Калибр". Иллюстративное фото: google.com

В Украине раздается воздушная тревога. Сейчас она объявлена в большинстве областей нашего государства.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Что известно

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Полтавской,

Херсонской,

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Николаевской.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Белозерка в Херсонской области. В результате пострадал один человек.