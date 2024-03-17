Критична ситуація на Сумщині — дітей переводять на дистанційку
У Сумській громаді оголосили про зміну навчального процесу в дошкільних та позашкільних закладах. Протягом наступного тижня вони працюватимуть дистанційно.
Про це повідомила міська військова адміністрація у Telegram в неділю, 17 березня.
Навчальний процес на Сумщині
У МВА зауважили, що з огляду на безпекову ситуацію дитсадки та позашкілля працюватимуть дистанційно з 18 по 24 березня.
"Таке рішення було ухвалено на засіданні Комісії з питань ТЕБ та НС Сумської МТГ", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у закладах дошкільної освіти мають організувати роботу чергових груп, а у школах — чергових класів.
Нагадаємо, після масштабних обстрілів Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Наразі відомо, що евакуйовано всіх місцевих жителів 22 населених пунктів.
Також ми писали, що на Херсонщині евакуювали дітей з окупованої території. Додому повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років.
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