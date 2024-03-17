Критична ситуація на Сумщині — дітей переводять на дистанційку

Дистанційне навчання. Ілюстративне фото: ЗОВА

У Сумській громаді оголосили про зміну навчального процесу в дошкільних та позашкільних закладах. Протягом наступного тижня вони працюватимуть дистанційно.

Про це повідомила міська військова адміністрація у Telegram в неділю, 17 березня.

Читайте також:

Навчальний процес на Сумщині

У МВА зауважили, що з огляду на безпекову ситуацію дитсадки та позашкілля працюватимуть дистанційно з 18 по 24 березня.

"Таке рішення було ухвалено на засіданні Комісії з питань ТЕБ та НС Сумської МТГ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах дошкільної освіти мають організувати роботу чергових груп, а у школах — чергових класів.

Скриншот допису Сумської МВА

Нагадаємо, після масштабних обстрілів Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Наразі відомо, що евакуйовано всіх місцевих жителів 22 населених пунктів.

Також ми писали, що на Херсонщині евакуювали дітей з окупованої території. Додому повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років.