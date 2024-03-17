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Критическая ситуация на Сумщине — детей переводят на дистанционку

17 марта 2024 20:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Критическая ситуация на Сумщине — детей переводят на дистанционку
Дистанционное обучение. Иллюстративное фото: ЗОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Сумской громаде объявили об изменении учебного процесса в дошкольных и внешкольных учреждениях. В течение следующей недели они будут работать дистанционно.

Об этом сообщила городская военная администрация в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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В МВА отметили, что ввиду ситуации безопасности детсады и внешкольные занятия будут работать дистанционно с 18 по 24 марта.

"Такое решение было принято на заседании Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сумской МТГ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждениях дошкольного образования должны организовать работу дежурных групп, а в школах — дежурных классов.

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Скриншот поста Сумской МВА

Напомним, после масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Известно, что эвакуированы все местные жители 22 населенных пунктов.

Также мы писали, что в Херсонской области эвакуировали детей с оккупированной территории. Домой вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет.

учеба
Сумская область
детские сады
дистанционная работа
школа

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