Критическая ситуация на Сумщине — детей переводят на дистанционку

Дистанционное обучение. Иллюстративное фото: ЗОВА

В Сумской громаде объявили об изменении учебного процесса в дошкольных и внешкольных учреждениях. В течение следующей недели они будут работать дистанционно.

Об этом сообщила городская военная администрация в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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В МВА отметили, что ввиду ситуации безопасности детсады и внешкольные занятия будут работать дистанционно с 18 по 24 марта.

"Такое решение было принято на заседании Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сумской МТГ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждениях дошкольного образования должны организовать работу дежурных групп, а в школах — дежурных классов.

Скриншот поста Сумской МВА

Напомним, после масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Известно, что эвакуированы все местные жители 22 населенных пунктов.

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