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Кудрицький розповів, як захистили підстанції Укренерго від ракетних атак

27 вересня 2023 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кудрицький розповів, як захистили підстанції Укренерго від ракетних атак
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У випадку майбутніх ймовірних обстрілів росіян по енергетичних об'єктах України, підстанції Укренерго захищені інженерними укріпленнями та активної ППО. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький  під час форуму Forbes "Енергія бізнесу", передає Суспільне.

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Кудрицький розповів, що для захисту енергетичної інфраструктури України від чергових масованих обстрілів росіян, Укренерго постійно перебуває у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції Укренерго, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення", — повідомив голова Укренерго. 

Він також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Кудрицький розповів, що цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності, ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. Однак у випадку повторного обстрілу енергооб'єктів енергетики розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень.

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