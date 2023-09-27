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Кудрицкий рассказал, как защитили подстанции Укрэнерго от ракетных атак

27 сентября 2023 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кудрицкий рассказал, как защитили подстанции Укрэнерго от ракетных атак
Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В случае предстоящих обстрелов россиян по энергетическим объектам Украины, подстанции Укрэнерго защищены инженерными укреплениями и активной ПВО. На сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума Forbes "Энергия бизнеса", передает Суспільне.

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Кудрицкий рассказал, что для защиты энергетической инфраструктуры Украины от очередных массированных обстрелов россиян, Укрэнерго постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ есть несколько видов защиты и подстанции Укрэнерго, где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это, как активная защита — ПВО, так это и пассивная защита — инженерные укрепления ", — сообщил глава Укрэнерго.

Он также добавил, что отключений электроэнергии не планируется, но все будет зависеть от ситуации.

Напомним, недавно Владимир Кудрицкий рассказал, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. Однако в случае повторного обстрела энергообъектов энергетики понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.

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