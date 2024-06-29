Не допустити нової агресії — Кулеба відповів, що необхідно для миру в Україні

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу, 29 червня, взяв участь у дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії. Він заявив, що війна в Україні повинна закінчитися досягненням справедливого та тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

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Кулеба зауважив, що досягнення миру в Україні повинно дати розуміння усім країнам світу про потенційні наслідки акту агресії проти суверенної держави. Мова йде не лише про відновлення кордонів чи притягнення Росії до відповідальності, а й про запобігання нової агресії.

"Мета — не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", — сказав він.

Водночас міністр відзначив роль Саміту миру наголосив, що продовжить взаємодіяти з країнами задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

"І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", — додав Кулеба.

За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, аби забезпечити повагу до принципів, які дозволяють нам усім жити й процвітати.

Кулеба на форумі. Фото: МЗС

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки спільного плану дій. Він має бути сформований на основі підсумків першого Саміту миру протягом кількох місяців.

А заступник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE назвав три інструменти, аби змусити Путіна закінчити війну проти України на справедливих умовах.