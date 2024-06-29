Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кулеба на форумі в Хорватії назвав умови встановлення миру в Україні arrow

Кулеба на форумі в Хорватії назвав умови встановлення миру в Україні

29 червня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Не допустити нової агресії — Кулеба відповів, що необхідно для миру в Україні
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу, 29 червня, взяв участь у дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії. Він заявив, що війна в Україні повинна закінчитися досягненням справедливого та тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Читайте також:

Закінчення війни в Україні

Кулеба зауважив, що досягнення миру в Україні повинно дати розуміння усім країнам світу про потенційні наслідки акту агресії проти суверенної держави. Мова йде не лише про відновлення кордонів чи притягнення Росії до відповідальності, а й про запобігання нової агресії.

"Мета — не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", — сказав він.

Водночас міністр відзначив роль Саміту миру наголосив, що продовжить взаємодіяти з країнами задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

"І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", — додав Кулеба.

За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, аби забезпечити повагу до принципів, які дозволяють нам усім жити й процвітати.

null
Кулеба на форумі. Фото: МЗС

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки спільного плану дій. Він має бути сформований на основі підсумків першого Саміту миру протягом кількох місяців.

А заступник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE назвав три інструменти, аби змусити Путіна закінчити війну проти України на справедливих умовах.

Дмитро Кулеба
російські війська
МЗС
Хорватія
війна в Україні
Саміт Миру у Швейцарії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони