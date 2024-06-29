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Кулеба на форуме в Хорватии назвал условия установления мира в Украине

29 июня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Не допустить новой агрессии – Кулеба ответил, что необходимо для мира в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу 29 июня принял участие в дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии. Он заявил, что война в Украине должна закончиться достижением справедливого и продолжительного мира.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Кулеба отметил, что достижение мира в Украине должно дать понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства. Речь идет не только о восстановлении границ или привлечении России к ответственности, но и о предотвращении новой агрессии.

"Цель — не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", — сказал он.

В то же время министр отметил роль Саммита мира, подчеркнул, что продолжит взаимодействовать со странами для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и продолжительный мир возможен", — добавил Кулеба.

По его словам, мир должен стереть линии, начертанные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, позволяющим нам всем жить и преуспевать.

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Кулеба на форуме. Фото: МИД

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки совместного плана действий. Он должен быть сформирован на основе итогов первого саммита мира в течение нескольких месяцев.

А заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE назвал три инструмента, чтобы Путина должны закончить войну против Украины на справедливых условиях.

Дмитрий Кулеба
российские войска
МИД
Хорватия
война в Украине
Саммит Мира в Швейцарии

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