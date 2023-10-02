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Кулеба назвав помилковими наміри Росії "перечекати" військову допомогу Україні

2 жовтня 2023 03:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба назвав помилковими наміри Росії "перечекати" військову допомогу Україні
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Avalon
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія дуже помиляється, якщо планує "перечекати" військову допомогу Україні від союзників. Він додав, що наша країна не лише отримує зброю, а й виробляє власну.

Про це Дмитро Кулеба написав у Х.

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Коментар Кулеби

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться", — йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що Україна не лише отримує військову допомогу від західних партнерів, але також розвиває свою власну виробничу базу і здійснює спільні проєкти з виробництва зброї разом із союзниками в країнах НАТО та поза їх межами.

Військова допомога Україні від союзників

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підтвердив свою підтримку Україні в майбутньому, проте закликав Конгрес припинити політичні ігри. Байден вказав на обмежений часовий проміжок, протягом якого американські фінансові ресурси можуть продовжувати надходити в Україну, і закликав Конгрес перейти від дискусій до дій.

Також ми писали, що литовські військово-морські сили передали комплекти радіолокаційного обладнання ВМС України для спостереження за морською акваторією з огляду на потреби та запит української сторони. Це обладнання було надіслано у відповідь на запити українських ВМС.

Додамо, що в Україну прибула перша партія танків Abrams із США. Відправка відбулась на кілька місяців раніше, ніж було заявлено.

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