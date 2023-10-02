Кулеба назвал ошибочными намерения России "переждать" военную помощь Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Avalon

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия очень ошибается, если планирует "переждать" военную помощь Украине от союзников. Он добавил, что наша страна не только получает оружие, но и производит собственное.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Х.

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Комментарий Кулебы

"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине. Украина будет только сильнее, а российская агрессия провалится", — говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что Украина не только получает военную помощь от западных партнеров, но также развивает свою собственную производственную базу и осуществляет совместные проекты по производству оружия вместе с союзниками в странах НАТО и за их пределами.

Russia makes a mistake if it thinks it can “wait out” military aid for Ukraine. Ukraine будет только получить stronger, и российская агрессия будет неустойчива. Мы не имеем bringing weapons to Ukraine. Мы регистрируем домашнюю продукцию и совместную продукцию с партнерами в НАТО и страны. pic.twitter.com/mljxtPNKX6 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2023

Военная помощь Украине от союзников

Напомним, что президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Украины в будущем, однако призвал Конгресс прекратить политические игры. Байден указал на ограниченный промежуток времени, в течение которого американские финансовые ресурсы могут продолжать поступать в Украину, и призвал Конгресс перейти от дискуссий к действиям.

Также мы писали, что литовские военно-морские силы передали комплекты радиолокационного оборудования ВМС Украины для наблюдения за морской акваторией с учетом потребностей и запросов украинской стороны. Это оборудование было направлено в ответ на запросы украинских ВМС.

В Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше заявления.