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Кулеба назвал ошибочными намерения России "переждать" военную помощь Украине

2 октября 2023 03:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кулеба назвал ошибочными намерения России "переждать" военную помощь Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Avalon
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия очень ошибается, если планирует "переждать" военную помощь Украине от союзников. Он добавил, что наша страна не только получает оружие, но и производит собственное.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Х.

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Комментарий Кулебы

"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине. Украина будет только сильнее, а российская агрессия провалится", — говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что Украина не только получает военную помощь от западных партнеров, но также развивает свою собственную производственную базу и осуществляет совместные проекты по производству оружия вместе с союзниками в странах НАТО и за их пределами.

Военная помощь Украине от союзников

Напомним, что президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Украины в будущем, однако призвал Конгресс прекратить политические игры. Байден указал на ограниченный промежуток времени, в течение которого американские финансовые ресурсы могут продолжать поступать в Украину, и призвал Конгресс перейти от дискуссий к действиям.

Также мы писали, что литовские военно-морские силы передали комплекты радиолокационного оборудования ВМС Украины для наблюдения за морской акваторией с учетом потребностей и запросов украинской стороны. Это оборудование было направлено в ответ на запросы украинских ВМС.

В Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше заявления.

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