Кулеба пояснив, чому ЗСУ досі не знищили Кримський міст

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS

Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кримський міст досі не зруйновано, тому що в державі зараз немає озброєння для його знищення. Проте, за словами дипломата, повній ліквідації мосту радітимуть не лише в Україні.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Зазначається, що під час відповіді на запитання про те, чому Кримський міст досі функціонує після майже двох років повномасштабної війни, і чи є на це політичні або військові причини, міністр вказав, що Україні не вистачає озброєння.

"Із суто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно вразити його, уникаючи при цьому російської ППО", — зауважив Кулеба.

Глава МЗС акцентував, що в день, коли Кримський міст буде зруйновано, цю подію святкуватимуть не лише в Україні, а й багатьох державах ЄС.

"Ми дістанемо пляшку чудового шампанського", — підсумував лідер української дипломатії.

Нагадаємо, росіяни 31 січня в черговий раз перекрили Кримський міст. Місцеві моніторингові канали пов'язували це з тим, що у небі були помітні сліди від російської ППО.

Додамо, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.