Кулеба объяснил, почему ВСУ до сих пор не уничтожили Крымский мост

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Крымский мост до сих пор не разрушен, потому что у государства сейчас нет вооружения для его уничтожения. Однако, по словам дипломата, полной ликвидации моста будут радоваться не только в Украине.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Отмечается, что, отвечая на вопрос о том, почему Крымский мост до сих пор функционирует после почти двух лет полномасштабной войны, и есть ли на это политические или военные причины, министр указал, что Украине не хватает вооружения.

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российского ПВО", — отметил Кулеба.

Глава МИД акцентировал внимание, что в день, когда Крымский мост будет разрушен, это событие будут праздновать не только в Украине, но и во многих государствах ЕС.

"Мы достанем бутылку замечательного шампанского", — подытожил лидер украинской дипломатии.

Напомним, россияне 31 января в очередной раз перекрыли Крымский мост. Местные мониторинговые каналы связывали это с тем, что в небе были видны следы от российской ПВО.

Добавим, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет иметь необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.