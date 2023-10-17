Кулеба розповів, скільки компаній вироблятиме зброю спільно з Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

До Альянсу оборонних індустрій долучилися вже 59 компаній з 23 країн світу. Вони спільно з Україною вироблятимуть зброю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Альянс оборонних індустрій

За словами Кулеби, на початку 2023 року Україна ініціювала форум оборонних індустрій. А вже 29 вересня спільно з Міністерством оборони і Міністерством галузей стратегічної промисловості провели першу його зустріч.

На ній, зокрема, започаткували створення оборонного Альянсу.

"Там був започаткований Альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю. Наразі вже 59 компаній з 23 країн світу є учасниками цього Альянсу. Це конкретні зобовʼязання разом створювати необхідну зброю", — каже Кулеба.

І підкреслює, що робота з нарощування виробництва розпочалася ще у минулому році.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни.

Додамо, новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж два мільярди доларів. Президент США Джо Байден цього тижня говоритиме з Конгресом для схвалення цього пакета.